Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand an einem Feldweg

Am Freitag, 26. Februar 2021, wurde der Polizei im Bereich des Herzog-Erich-Wegs ein Feuer an einem Feldweg gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täter Unrat an einem Baum entzündeten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Cloppenburg, die mit 14 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht vom Donnerstag, 25. Februar 2021, auf Freitag, 26. Februar 2021, kam es in der Augustin-Wibbelt-Straße zu drei Sachbeschädigungen an Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Opel Corsa, einen Citroen Jumpy und einen Toyota Urabn Cruiser. Der Gesamtschaden wird auf 900 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell