Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Waldhof ein. Die Einbrecher beschädigten in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 21.30 Uhr ein sogenanntes Katzennetz, das über den Balkon der Erdgeschosswohnung an der Rückseite eines Mehrfamilienanwesens in der Hanauer Straße gespannt war und stiegen auf diesen Balkon. Dort hebelten sie ein Fenster auf und drangen in die Wohnräume ein, wo sie Schränke und Schubladen in sämtlichen Zimmern öffneten und durchwühlten. Anschließend verließen die Einbrecher das Anwesen durch die Balkontür und flüchteten in unbekannte Richtung. Inwiefern etwas entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

