Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet - 39-jähriger Fahrer am Abend mit über 3,4 Promille

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch um 15.35 Uhr stieß ein Autofahrer beim Versuch auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof Wiesloch-Walldorf vorwärts einzuparken, mehrfach gegen einen abgestellten Kia. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Opel-Fahrer ohne auszusteigen einfach weiter. Eine aufmerksame Zeugin konnte der Polizei das Autokennzeichen mitteilen. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der Fahrer und das Auto zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Gegen 19 Uhr meldete sich der tatverdächtige 39-Jährige bei der Polizei, er bestritt einen Unfall verursacht zu haben. Bei der Überprüfung bemerken die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft, ein Atemalkoholtest ergab einen unglaublichen Wert von über 3,4 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt zwei Blutproben, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

