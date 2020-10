Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/A 5: Verkehrsunfall im Baustellenbereich - ein Fahrstreifen wieder frei befahrbar - Pressemitteilung Nr. 2

Walldrf/A 5 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.40 Uhr mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Karlsruhe konnte der linke Fahrstreifen gegen 16.20 Uhr frei gegeben werden, der rechte Fahrstreifen ist nach wie vor blockiert. Es hat sich ein acht Kilometer langer Rückstau gebildet. Über das Ausmaß des Unfalls liegen weiterhin keine Erkenntnisse vor, Polizei und Rettungsdienste sind an der Unfallstelle.

