Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer nach Überholmanöver verletzt - Zeugen gesucht

NeussNeuss (ots)

Am Mittwoch (11.11.), gegen 9:50 Uhr, war ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Hummelbach" unterwegs in Richtung Hochstadenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein silberner PKW ihn überholt haben. Als der Autofahrer vor dem Schüler wieder eingeschert habe, soll dieser bei dem Versuch, einem Zusammenstoß auszuweichen, leicht verletzt worden sein. Der Wagen habe seinen Weg fortgesetzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen und den beteiligten silbernen PKW geben können. (Telefon 02131/300-0)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell