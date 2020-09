Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Aufbruch eines Transporters

Bohmte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Gutenbergstraße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Die Täter hebelten eine Hecktür des auf dem Hof neben einem Wohnhaus abgestellten weißen Transporters auf und machten sich über die im Laderaum befindlichen Werkzeuge her. Wem in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

