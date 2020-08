Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trickdiebstahl in Haste

Osnabrück (ots)

Ein Trickdieb suchte am späten Sonntagnachmittag eine Wohnresidenz an der Wilhelm-von-Euch-Straße heim. Der etwa 45 Jahre alte Mann betrat gegen 17.35 Uhr durch die geöffnete Terrassentür das Zimmer einer älteren Dame. Er gab sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus und erklärte der Seniorin, dass ein Zimmerschlüssel verloren gegangen sei. Daher forderte er die Dame auf, nach dem Verbleib ihrer Wertgegenstände zu schauen. Nachdem sich die Frau versichert hatte, dass ihr Schmuck noch an Ort und Stelle ist, gab der angebliche Mitarbeiter der Verwaltung vor, diesen in einem "großen Tresor" einschließen zu wollen. Der Seniorin kam das merkwürdig vor und sie forderte den Mann auf sich auszuweisen. Daraufhin griff er nach der Schmuckschatulle und flüchtete. Der Dieb war schlank, sprach hochdeutsch und hatte dunkle Haare und dunkle Augen. Bekleidet war der Mann war mit einer langen Hose (blau mit weißen Nadelstreifen) und einem blauen Polo-Shirt. Zudem trug er einen lila- (hell) oder rosafarbenen Mundschutz. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 zu melden.

