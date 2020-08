Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: E-Bike aus Garage entwendet

Bad Iburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Gartenstraße in Glane ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage entwendet. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Gartentor Zugang zum Grundstück, begaben sich in die unverschlossene Garage und entwendeten das mit einem Faltschloss gesicherte E-Bike. Es handelte sich um ein Zweirad der Fa. Falter, Modell E 9.8 Plus Wave Pedelec in der Farbe "Nachtblau". Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Pedelecs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/879500.

