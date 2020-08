Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden/BAB 1: Bierlaster kam von der Fahrbahn ab

Neuenkirchen-Vörden (ots)

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein Lkw die Autobahn 1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden. Durch einen Fehler des 49-jährigen Lkw-Fahrers geriet der 40-Tonner nach rechts von der Fahrbahn ab, über den Seitenstreifen und in die Leitplanke. Die Leitplanke wurde so stark verbogen, dass der Lkw von der Fahrbahn ab kam, allerdings nicht die Böschung herabstürzte. Allerdings verlor das Fahrzeug einen Großteil seiner Ladung, die vollen Bierflaschen stürzten in den Böschungsbereich und wurden vom Wildschutzzaun aufgehalten. Die Fahrbahn wurde nicht verunreinigt, der Verkehr konnte uneingeschränkt an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Bergung des Lkw soll gegen 20 Uhr beginnen, für die Bergungsarbeiten wird die Richtungsfahrbahn Norden voraussichtlich halbseitig gesperrt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell