Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht für 31.01. - 02.02.2020

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Mehrere Einbruchdiebstähle und versuchte Einbrüche in Wohnhäuser waren am Wochenende im Bereich der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu verzeichnen. In Vettelhoven wurde in der Nacht zum Samstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die Täter hatten ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt; es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. In der gleichen Nacht gelang bei einem anderen Haus in Vettelhoven der Einbruch nicht: die Täter wurden möglicherweise bei Tatausführung gestört. Sie hatten zunächst an der Rückseite des Hauses eine Außenlampe mit Bewegungsmelder zerstört und sodann versucht, ein Fenster aufzuhebeln. In Karweiler wurden insgesamt drei Wohnhäuser angegangen: Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr meldete ein Nachbar ein offenstehendes Fenster. Nach Überprüfung des Wohnhauses mit den Eigentümern wurde festgestellt, dass nichts entwendet wurde. Offensichtlich wurden der oder die Täter von den im Haus befindenden Hunden abgeschreckt, so dass es hier beim Versuch blieb. Bei den beiden weiteren Einbrüchen kann der Tatzeitraum nicht so konkret eingegrenzt werden. Hier verschafften sich die Täter jeweils durch Einwerfen einer Scheibe Zutritt zum Gebäude. In beiden Fällen stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest, ob und in welcher Höhe Wertsachen/Bargeld entwendet wurde.

Verkehrsunfallflucht Am Samstagvormittag, gegen 09.30 Uhr, ereignete sich in Gelsdorf gegenüber dem Norma eine Verkehrsunfallflucht: der Fahrer eines Sattelzuges mit Auflieger beschädigte beim Rangieren/Rückwärtsfahren drei Verkehrszeichen. Nachdem der LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug in die Einfahrt zum Norma gefahren war, setze er mit Fahrzeug zurück. Dabei übersah er offensichtlich die Wegweiser/ein Vorfahrtschild. Die Schilder wurden aus der Verankerung gedrückt und beschädigt. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den LKW, insbesondere das Kennzeichen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, 02641-9740.

Sachbeschädigung an PKW In der Nacht zum Sonntag wurde in Bad Neuenahr, Am Johannisberg, ein PKW beschädigt, indem der bisher unbekannte Täter Silikon in verschiedene Fugen sowie in das Reifenprofil spritzte. Insbesondere die Fahrertür und der linke Außenspiegel waren beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 02641-9740.

