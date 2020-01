Polizei Bonn

POL-BN: Vorsicht vor Fake-SMS - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei warnt vor einer bundesweiten Betrugsmasche, bei der massenweise Fake-SMS verschickt werden, die über ein angeblich vom Paketlieferdienst DHL nicht zugestelltes Paket informieren. Damit das Paket, das sich noch in einem Verteilerzentrum befinde, zugestellt werden könne, sei noch die Zahlung von Nachporto in Höhe von zwei Euro nötig. Über einen entsprechenden Link lenken die Betrüger dann auf eine Webseite, auf der man aufgefordert wird seine Kreditkartendaten anzugeben. In der Folge werden neben dem Betrag für das Nachporto auch weitere unberechtigte Verfügungen getätigt.

In den letzten Tagen wurden gleich mehrere Fälle dieser Masche bei der Polizei Bonn zur Anzeige gebracht.

Achim Gahr von der Pressestelle der Deutsche Post DHL Group stellt klar: "Die fraglichen Mitteilungen werden nicht von DHL verschickt. Wir versenden weder Paket-Statusmeldungen per SMS, noch fordern wir unsere Kunden in der Online-Sendungsverfolgung dazu auf, Geld nachzuzahlen. Wir raten unseren Kunden daher, Links in solch dubiosen Mitteilungen nicht anzuklicken."

Die Polizei rät:

Seien Sie generell vorsichtig, wem sie im Internet sensible Daten anvertrauen. Tun Sie dies nur auf Seiten, von denen sie wissen, dass sie seriös sind.

Erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei, sollten sie Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sein. Vergessen Sie nicht, sofort Ihre Kreditkarte unter der Rufnummer 116 116 sperren zu lassen.

