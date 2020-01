Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Strafanzeige ins neue Jahr gestartet

Kaiserslautern (ots)

Mit einer Strafanzeige ist ein Mann aus dem Stadtgebiet ins neue Jahr gestartet. Der 27-Jährige war am frühen Morgen des 1. Januar ausgetickt, hatte die Wohnungstür seiner Nachbarin eingetreten und die Frau verletzt.

Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Parteien wegen Ruhestörungen in der Silvesternacht. Nachdem erste mahnende Worte der Frau an ihren Nachbarn nicht die nötige Wirkung zeigten, hatte die 39-Jährige die Polizei verständigt. Darüber regt sich der 27-Jährige derart auf, dass er seiner Nachbarin kurz nach halb 6 einen äußerst rabiaten Besuch abstattete. Die 39-Jährige flüchtete sich daraufhin schreiend auf die Straße, was wiederum ein weiterer Nachbar mitbekam und der Polizei meldete.

Während die Frau wegen ihrer Verletzungen vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, nahmen die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort den Sachverhalt auf und baten den Tatverdächtigen zum Alkoholtest - Ergebnis: 2,09 Promille. Gegen den 27-Jährigen wird jetzt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. |cri

