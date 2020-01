Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Plane zerschnitten

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine mutwillige Sachbeschädigung ist am Neujahrstag aus Hochspeyer gemeldet worden. Unbekannte Täter haben sich hier in der Schelmentalstraße an einem geschlossenen Anhänger zu schaffen gemacht und die Plane auf allen Seiten zerschnitten.

Die Tatzeit liegt zwischen Silvester, 15 Uhr, und Neujahr, 9.45 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell