POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 28.Februar 2021, gegen 10.10 Uhr befuhr ein 22-jähriger aus Garrel mit seinem PKW den Schleefeldweg. In Höhe der Einmündung zum Fanz-Sin-Damm übersah er eine bevorrechtige, 46-jährige Friesoytherin, die mit ihrem PKW den Franz Sinn Damm befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Friesoytherin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

