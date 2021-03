Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 28. Februar /01. März 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Sonntag, 28. Februar 2021, 04.30 Uhr, bis Montag, 01. März 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 29 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Großteil der Verstöße stellte Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum dar. So wurde z.B. am Sonntag in Vechta in der Schollagestraße ein Fußballspiel von acht Personen im Alter von 25 bis 38 Jahren beendet, da alle Teilnehmer aus interschiedlichen Haushalten stammten.

