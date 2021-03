Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Lothe. Sachbeschädigungen an Grillhütte.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte randalierten am vergangenen Wochenende an der Grillhütte im Stübbeweg. Zwischen Freitag- und Sonntagmittag zerstörten sie zahlreiche Sachen an der Hütte und in deren näherer Umgebung. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

