Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bad Kreuznach, Öffentlichkeitsfahndung führt zu Erfolg - Täter stellt sich

MainzMainz (ots)

Ein 36-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag der Polizei in Bad Kreuznach gestellt. Im Beisein eines Rechtsanwaltes gibt er an, die gesuchte Person aus der Öffentlichkeitsfahndung zu sein. Das Kommissariat K 11 hatte erst am Dienstag, 08.12.2020 die Öffentlichkeit um Hinweise zu einem tatverdächtigen Mann und einer Frau mit Kind gebeten. Der Mann soll am 07.10.2020 einen 36-jährigen durch erhebliche Gewalteinwirkung schwer verletzt haben. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4785564

Daraufhin meldeten sich verschiedene Personen bei der Polizei, unter anderem der oben genannte 36-Jährige. Er wird nun durch das Kommissariat K 11 der Kriminaldirektion Mainz vernommen. Ebenso werden die anderen Hinweise zur Aufklärung des Tatgeschehens bewertet. Auch die gesuchte Frau mit Kind konnte mittlerweile zweifelsfrei identifiziert werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen der Tat dauern an.

Wir bitten die Medien, digitale Kopien der Fahndungsbilder zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell