POL-PPMZ: Harxheim - Mainz Ebersheim, Umweltstraftat durch Verbrennen von Wingertsstöcken

Mainz (ots)

Am Montag, dem 30.11.2020 gegen 13:00 Uhr wurde in der Gemarkung zwischen Mainz-Ebersheim und Harxheim (nahe bei Harxheim) ein Brand festgestellt. Nach Ablöschung durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass unbekannte Täter hier eine größere Menge teerölimprägnierte Wingertsstöcke unerlaubt als Abfall abgelagert und angezündet hatten, möglicherweise auch unter Nutzung von Brandbeschleunigern. Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt wegen des Verdachts einer Umweltstraftat. Bei teerölimprägnierten Wingertstöcken handelt es sich um sogenannten gefährlichen Abfall. Wird diese Abfallart unsachgemäß entsorgt oder wie im hier vorliegenden Fall sogar im freien Feld verbrannt, so kann dies den Tatbestand einer Umweltstraftat erfüllen. Die Erde musste zur Beseitigung einer Umweltgefahr abgetragen werden Da der Vorfall mitten am Tage stattfand und erfahrungsgemäß in diesem Bereich auch Spaziergänger tagsüber unterwegs sind, erscheint es durchaus möglich, dass Zeugen Wahrnehmungen zur Tat oder zu Tätern gemacht haben. Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mainz, Tel. 06131 / 65-3633

