Haftbefehl vollstreckt

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:

Am vergangenen Mittwochnachmittag (06.01.) wurde ein 32-Jähriger, welcher nach polizeilichen Erkenntnissen als Kontaktperson zum Lübecker Rockermilieu zu zählen ist, durch Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Lübeckers konnten jeweils kleinere Mengen Ecstasy und Cannabis, sowie Kleinkalibermunition sichergestellt werden. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, fuhren die Polizisten mit ihm zu seiner Wohnanschrift, um entsprechende Ausweise einzusehen. Zeitgleich teilten Beamte der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Rocker der Polizeidirektion Lübeck den Kollegen mit, dass es zu dieser Person noch einen bestehenden Untersuchungshaftbefehl gebe.

Bei einer vorangegangenen Durchsuchung waren ca. 200 Gramm Haschisch und eine Schusswaffe zum Verschießen von Reizstoff aufgefunden worden und der Lübecker hatte sich seit der Durchsuchung verborgen gehalten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Lübeck daraufhin Untersuchungshaftbefehl wegen mehrere Fälle des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, in einem Fall unter Mitführen einer Schusswaffe, erlassen.

Der Beschuldigte wurde aufgrund des Haftbefehls festgenommen und am 07.01. dem Haftrichter vorgeführt. Dieser verkündete den Untersuchungshaftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Lübecker befindet sich seit Donnerstag (07.01.) in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

