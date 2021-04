Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zwei 16-Jährige bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Vahlhauser Straße/Unter den Linden ereignete, wurden der Fahrer eines Leichtkraftrades sowie dessen Sozia (beide 16 Jahre alt) schwer verletzt. Gegen 20 Uhr beabsichtigte die 41-jährige Fahrerin eines Skodas aus der Straße Unter den Linden nach links auf die Vahlhauser Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den 16-Jährigen, der mit seiner Yamaha in Richtung Vahlhausen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die beiden 16-Jährigen von dem Zweirad geschleudert. Beide musste in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die 41-Jährige verletzte sich leicht und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

