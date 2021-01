Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lüerdissen. LKW fährt auf Seat.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Rintelner Straße ereignete, verletzten sich die beiden Insassen eines Seats leicht. Gegen 11 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Straße in Richtung Hohenhausen, als er kurz vor der Einmündung zum Lüerdisser Weg auf schneeglatter Straße wegrutschte und zu Fall kam. Der ihm nachfolgende 45-jährige Fahrer eines Seats erkannte das und konnte seinen Wagen rechtzeitig abbremsen. Der dem Auto folgende 27-jährige Fahrer eines LKWs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte auf das Heck des Wagens. Neben dem Fahrer verletzte sich eine 17-jährige Mitfahrerin. Der 58-jährige Zweiradfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 4.500 Euro. Der Verkehr musste einseitig an den verunfallten Fahrzeugen vorbeigeführt werden, was zu Behinderungen führte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell