POL-LIP: Detmold. Aggressiver Mann landet im Polizeigewahrsam.

Lippe (ots)

Mittwochabend wurden Beamte der Polizei Detmold zu einem Mehrfamilienhaus in der Industriestraße gerufen. Ein Mann hatte sich Zugang zu dem Haus verschafft und an der Wohnungstür einer 32-jährigen Frau geklopft. Nachdem sie Tür geöffnet hatte, schlug der ihr bekannte Mann auf sie ein und warf sie eine Treppe hinunter. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Als Nachbarn dazu kamen verließ der Mann das Haus. Kurze Zeit später kam er nochmals zurück und begehrte wiederum Einlass. Dabei schrie er Nachbarn, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, an und flüchtete anschließend. Polizeibeamte trafen den Mann auf der Wittekindstraße an. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich sehr aggressiv, so dass er gefesselt werden musste und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen durfte. Warum der 41-jährige Mann aus Detmold so aggressiv war, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

