Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer eines Briefzustellunternehmens öffnet zahlreiche Briefe und entnimmt Bargeld

HammHamm (ots)

In der Zeit zwischen August und November 2020 hat ein 63-jähriger Mann rund 650 fremde Briefe widerrechtlich geöffnet und daraus Bargeld entnommen. Der Hammer war bei einem Vertragspartner eines Briefzustellunternehmens als Fahrer angestellt und hat Briefkästen im gesamten Hammer Stadtgebiet geleert. Dabei entnahm der 63-Jährige immer wieder Briefe, ohne sie an das Verteilzentrum in Werl weiterzuleiten. Der Täter hat sich insbesondere auf Trauer- und Glückwunschkarten konzentriert, auf die er durch handgeschriebene Umschläge aufmerksam geworden ist. Aus diesen Umschlägen entnahm der Fahrer dann Bargeld und Gutscheine.

Am 4. November konnte er am Verteilzentrum von dem Sicherheitsdienst der Firma auf frischer Tat ertappt werden. Der 63-Jährige wollte das Gelände mit einem Lieferwagen verlassen, in dem sich noch mehrere Briefe befanden, die er zuvor nicht ordnungsgemäß abgab. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen, die den Hammer vorläufig festnahm.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere Plastiksäcke sichergestellt, in denen sich die unterschlagenen Karten und Umschläge befanden.

Ein Großteil der Karten konnte bereits durch die Polizei Hamm den dazugehörigen Umschlägen zugeordnet werden, sie befinden sich aktuell in der Zustellung. Diesen Briefen liegt ein Schreiben bei, das über das Ermittlungsverfahren informiert. Die Polizei Hamm bittet daher mögliche Geschädigte, von Rückfragen abzusehen. Der Täter zeigt sich geständig - gegen ihn wird wegen Verletzung des Briefgeheimnisses und Diebstahls ermittelt.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. (hr)

