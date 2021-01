Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hamm-UentropHamm-Uentrop (ots)

Am Dienstag, 5. Januar, kam es um 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Lion-Feuchtwanger-Straße, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 68-jährige Autofahrerin verließ einen Parkplatz und wollte rechts Richtung Kreisverkehr abbiegen. Dabei stieß die Renault-Fahrerin in Höhe eines Radweges mit einer Radfahrerin aus Hamm zusammen. Die 85-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (hr)

