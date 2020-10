Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Schotter auf Straße verteilt

Rüthen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:20 Uhr, ist es auf der L536 zu einem Unfall gekommen. Ein mit Schotter beladener LKW war aus Kellinghausen kommend in Richtung Oestereiden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der 62-jährige Fahrer nach rechts auf die Bankette neben der Straße. Das Fahrzeug touchierte einen Baum und schleuderte auf die andere Seite der Fahrbahn. Dabei löste sich der Anhänger, überschlug sich und blieb kopfüber liegen. Die Ladung verteilte sich über die Straße. Die Fahrt endete für die Zugmaschine in einem angrenzenden Feld. Der Fahrer, ein Mann aus Erwitte, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 10600 Euro geschätzt. Die Straße war für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell