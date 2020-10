Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, ist es auf der Berliner Straße an der Kreuzung zur Erwitter Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 36-jährige Frau aus Delbrück war in Richtung Wasserturm unterwegs. Verkehrsbedingt bremste sie vor einer roten Ampel ab. Der hinter ihr fahrende 20-jährige Lippstädter bemerkte dies zu spät, so dass er auf das Heck des vor ihm befindlichen Fahrzeugs rollte. Die Frau wurde leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. (wo)

