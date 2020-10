Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auf frischer Tat ertappt

Lippstadt (ots)

Gegen 02:30 Uhr am frühen Mittwochmorgen hat eine Polizeistreife auf der Erwitter Straße einen 27-Jährigen beim Durchwühlen eines Fahrzeuges ertappt. Der Mann hatte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem am Straßenrand geparkten Transporter verschafft. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten mehrere Gegenstände finden, die offensichtlich aus weiteren Aufbrüchen stammen. Zudem konnte ein wahrscheinlich entwendetes Fahrrad, das als Fluchtmittel bereit stand, sichergestellt werden. Der in Erwitte lebende, polizeibekannte Mann wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. (wo)

