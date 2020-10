Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Verkehrsunfall mit Alkohol

Bad Sassendorf (ots)

An der Kreuzung von Hellweg und der Straße In der Lander ist es am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 49-jähriger Erwitter wollte mit seinem VW nach rechts auf den Hellweg abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtberechtigte 29-Jährige mit ihrem Ford. Die Sassendorferin war auf dem Hellweg in Richtung Ortskern unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der durchgeführte Alkoholvortest zeigte 2,04 Promille. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Personen kamen beim Unfall nicht zu Schaden. (wo)

