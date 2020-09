Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Kinder bei Autounfall leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Donnerstagmorgen (10.09., 08.25 Uhr) kam es an der Rietberger Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 76-jähriger VW-Fahrer befuhr die Rietberger Straße in Richtung Rietberg. In Höhe einer Fußgängerampel kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto des Mannes und dem geschobenen Kinderwagen einer 36-jährigen Fußgängerin. Der Kinderwagen kippte zur Seite und das wenige Wochen alte Mädchen verletzte sich dabei leicht. Ein auf einem sogenannten Kiddy-Board stehender 3-jähriger Junge stürzte ebenfalls und verletzte sich leicht. Die 36-jährige Rietbergerin erlitt keine Verletzungen. Beide Kinder wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 76-jährige Fahrer des VW blieb ebenfalls unverletzt. Nach eigenen Angaben wurde der Autofahrer durch die Sonne geblendet.

An dem Auto und an dem Kinderwagen entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.

