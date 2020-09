Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Carport-Lagerraum - Fahrräder und Werkzeuge gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Aus einem Carport-Lagerraum eines Wohnhauses am Wösteweg in Nordrheda stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.09., 21.00 Uhr - 10.09., 07.20 Uhr) zwei Fahrräder sowie einige Gartengeräte und Werkzeuge.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um Fahrräder der Marken Prophete (Fahrrad in weiß mit roter Aufschrift) und KTM (Fahrrad in grau mit weißen Farbspritzern) sowie um Werkzeuge und Gartengeräte der Marken Makita und Stihl (Akkubohrer, Freischneider und Laubbläser).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat innerhalb des angegebenen Tatzeitraumes am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

