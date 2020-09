Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstähle aus Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Mittwochnacht (08.09., 21.00 Uhr - 09.09., 07.00 Uhr) versuchten unbekannte Täter im nördlichen Bereich von Rheda-Wiedenbrück Diebstähle aus fünf Fahrzeugen zu begehen. Bei einem sechsten Pkw nahmen die Täter schließlich Diebesgut mit.

Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt in die Fahrzeuge, die in Wiedenbrück an den Straßen Marlies-Zimmermeier-Weg, Siechenstraße und Franz-Knöbel-Straße geparkt waren. Im Ortsteil Rheda kamen die Tatorte an den Straßen Erlenweg sowie An der Hofwiese hinzu. Die Ermittlungen zur Begehungsweise dauern an.

Lediglich bei einem Mazda, der an der Straße An der Hofwiese abgestellt war, wurden die Unbekannten fündig. Hier entwendeten sie einen Bohrhammer, ein Computertablet sowie Bargeld aus dem Fahrzeug.

Die Polizei Gütersloh benötigt Zeugenhinweise. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell