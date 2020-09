Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Halle - Auto gerät in angrenzenden Garten

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Mittwochvormittag (09.09., 11.44 Uhr) kam es auf der Alleestraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Männer verletzt wurden.

Der Fahrer eines Toyota befuhr die Allestraße in Richtung Innenstadt, als er eigenen Angaben nach einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 66-jährige Fahrer dabei nach links von der Straße ab und geriet mit seinem Fahrzeug in Höhe der Straße Langer Brink auf ein angrenzendes Grundstück. Dort durchbrach der Mann aus Halle mit seinem Pkw die Wand eines Gartenhauses und blieb stehen. Durch den Unfall wurden der Fahrer und sein 72-jähriger Beifahrer aus Halle leicht verletzt. Sie konnten das verunfallte Auto eigenständig verlassen. Beide Männer wurden zur Behandlung mit Rettungswagen in angrenzende Krankenhäuser gefahren.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An dem Gartenhaus entstand ebenfalls hoher Sachschaden.

