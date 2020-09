Polizei Gütersloh

POL-GT: Lagergarage aufgebrochen - Diverse Werkzeuge gestohlen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagabend (08.09., 18.30 Uhr) bis Mittwochvormittag (09.09., 11.00 Uhr) Zutritt in eine Lagergarage auf einem Hof an der Bielefelder Straße im Ortsteil Marienfeld.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher eine Zugangstür auf und entwendeten diverse Werkzeuge wie Kettensägen, Motorsensen, Bohr- und Schlagschrauber sowie weitere Zubehörteile aus dem Lager.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

