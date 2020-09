Polizei Gütersloh

POL-GT: Katze verletzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Am Mittwoch (09.09.) meldete sich eine Gütersloherin bei der Polizei und machte Angaben über Verletzungen ihrer Katze. Den Angaben der Besitzerin nach war die Katze am Sonntag (06.09.) im Bereich des Hortensienwegs unterwegs und kam mit Bauchverletzungen zurück nach Hause. Ersten Erkenntnissen nach wurde die Katze durch ein bislang unbekanntes Geschoss verletzt. Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

