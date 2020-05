Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebe entwenden mehrere Tausend Euro - Velbert - 2005099

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Vier bislang unbekannte Männer haben bereits am Samstag (16. Mai 2020) aus einem Gemüsestand auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses am Flandersbacher Weg in Velbert mehrere Tausend Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das war passiert:

Um kurz nach 15 Uhr betraten zwei Männer das Verkaufshäuschen in der hinteren Ecke des großen Parkplatzes vor dem Möbelhaus. Die beiden Männer verwickelten die beiden zu dieser Zeit dort tätigen Verkäuferinnen in ein Gespräch und fragten sie über verschiedene Gemüsesorten aus. Während des Gesprächs schlich sich dann ein dritter Mann durch die Hintertür in das Häuschen, schnappte sich das im hinteren Bereich der Hütte lagernde Geld und rannte davon.

Die beiden Verkäuferinnen bemerkten den Diebstahl nun - eine von ihnen rannte den drei Männern über einen Trampelpfad hinterher und konnte einen der Täter sogar einholen. Der Mann warf ihr mehrere Geldscheine zu, eher er mit seinen beiden Komplizen in einen bereitstehenden schwarzen Wagen stieg, in dem ein vierter Mittäter wartete. Anschließend fuhr der Wagen davon, wahrscheinlich in Richtung Autobahn.

Kurz darauf alarmierten die beiden Frauen die Polizei, welche jedoch bei einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Trickdiebe mehr als 2.500 Euro entwendet hatten.

Die Männer trugen alle einen Mundschutz und blaue Einweghandschuhe. Sie sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben und hatten ein "südländisches Erscheinungsbild". Die beiden Zeuginnen beschreiben die Täter weiterhin wie folgt:

Erster Täter:

- 28 bis 30 Jahre alt - trug dunkle Kleidung - hatte möglicherweise einen dunklen Bart

Zweiter Täter:

- circa 25 Jahre alt - dunkle Haare - trug dunkle Kleidung - tätowierter Arm, Motiv unbekannt

Dritter Täter:

- circa 40 Jahre alt - dunkle Haare - trug dunkle Kleidung

Vierter Täter (Fahrer):

- circa 30 bis 40 Jahre alt - korpulente Statur - kurze, dunkle Haare - trug dunkle Kleidung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell