Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Exhibitionist - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochnachmittag (09.09., 15.40 - 16.05 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Rheda einem 11-jährigen Mädchen in schamverletzender Weise.

Der Vorfall ereignete sich zwischen den Regalen der Spielzeugabteilung des Marktes. Anschließend lief das Mädchen zu ihrer Mutter. Der Unbekannte konnte in der Folge nicht mehr angetroffen werden. Der Exhibitionist trug eine enggeschnittene, hellgraue Jeans.

Die Polizei Gütersloh bittet um Zeugenhinweise. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit in dem Supermarkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

