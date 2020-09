Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall in Witzenhausen - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Um 06:39 Uhr befuhr heute Morgen ein 57-Jähriger aus Heiligenstadt mit seinem Pkw in Witzenhausen die Kasseler Landstraße (B 451) stadtauswärts in Fahrtrichtung Großalmerode. Ein 48-Jähriger aus Torgelow befuhr mit einem Sattelzug die entgegengesetzte Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der dortigen Tankstelle geriet der 57-Jährige mit seinem Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit der Sattelzugmaschine. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. Der 57-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere (keine lebensbedrohlichen) Verletzungen zu, worauf er in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht wurde. Der Fahrer der Sattelzugmaschine wurde leicht verletzt. Ein Auslesen des Fahrtenschreibers der Sattelzugmaschine ergab, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nach Abzug der Toleranz um 16 km/h überschritten wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 33.000 EUR angegeben. Die Bundesstraße war bis 09:45 Uhr anfangs voll- später halbseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unfall beim Überholen

Um 08:25 Uhr befuhr heute Morgen eine 58-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In dem zweispurigen Streckenabschnitt beabsichtigte sie von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur zu wechseln, übersah dabei aber, dass sie zu diesem Zeitpunkt selbst überholt wurde. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw, der von einem 76-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell