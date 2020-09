Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall-Erstmeldung

Eschwege (ots)

aktuell Vollsperrung

Um 06:40 Uhr wird heute Morgen ein schwerer Unfall auf der B 451 gemeldet, nachdem dort ein Pkw und ein Lkw verunfallten. Der Unfall ereignete sich am Ortseingang von Witzenhausen/ Ecke "Am Stieg". Bei dem Unfall wurde der Pkw-Fahrer verletzt und mittlerweile in das Krankenhaus gebracht. Aktuell besteht in diesem Streckenabschnitt eine Vollsperrung.

