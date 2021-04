Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zwei 16-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend (31.03.2021) gegen 20.00 Uhr an der Einmündung Vahlhauser Straße/Unter den Linden ereignete, wurden der Fahrer eines Leichtkraftrades sowie dessen Sozia (beide 16 Jahre alt) schwer verletzt. Wir berichteten dazu bereits am vergangenen Donnerstag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4879653.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wenn Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zu diesem geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Verkehrskommissariat Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell