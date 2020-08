Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Leichtverletzte bei Verkehrsunfall nach Abbiegen

Karlsruhe (ots)

Eine leichtverletzte Person ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend in Bretten ereignete.

Eine 18-jährige Mini-Fahrerin befuhr gegen 21:25 Uhr die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Bahnhof und stand bei Rotlicht auf dem Abbiegestreifen nach links in Richtung Rechbergklinik. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete bog sie ab. Ein entgegenkommender 60-jähriger Pkw-Fahrer missachtete das Rotlicht an der für ihn gültigen Ampel und kollidierte mit dem Fahrzeug der 18-Jährigen. Durch den Aufprall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

