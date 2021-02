Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Nörvenich (ots)

Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am frühen Sonntagabend auf der L 495. Vorausgegangen war die Missachtung der Vorfahrtsregel.

Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Erftstadt mit seinem Fahrzeug die L 495 aus Richtung Nörvenich kommend in Fahrtrichtung Erftstadt. Zur gleichen war ein 21-jähriger Dürener mit einem Auto auf der K 54 aus Richtung Pingsheim in Richtung der L 495 unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen achtete der 21-Jährige nicht auf die dort geltende Vorfahrtsregel. An dem Stop-Schild blieb er nicht stehen, sondern setzte seine Fahrt auf die L 495 ungebremst fort. Dort kollidierte er mit dem Wagen des 48-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Fahrzeug auf die gegenüberliegende Seite gegen die dortigen Verkehrsschilder geschleudert. Während der 48-Jährige und die beiden Mitfahrer des Unfallverursachers unverletzt blieben, wurde der 21-Jährige vor Ort in einem RTW behandelt. Eine Mitfahrt in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Es entstand ein Sachschaden von circa 10500 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell