Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher in Niederzier-Krauthausen

Niederzier (ots)

Am Freitag brachen zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Feldstraße ein. Eine Überwachungskamera zeichnete die beiden mutmaßlichen Täter auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 17:30 Uhr hatten die Bewohner ihr Haus verlassen. Als sie wieder heimkehrten, mussten sie feststellen, dass ihr Zuhause von Fremden durchwühlt worden war. Welche Beute die Täter machten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei noch nicht abschließend fest.

Auf den Aufnahmen einer Videoüberwachungskamera ist zu erkennen, wie zwei männliche Personen am Freitag um 18:00 Uhr fußläufig die Feldstraße passieren. Etwa 15 Minuten später tauchen dieselben Personen wieder auf den Aufnahmen auf und nehmen zielstrebig Kurs auf den Garten des betroffenen Hauses. Vermutlich drangen die beiden Täter durch ein Fenster ins Innere des Hauses ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen das Haus auf demselben Wege wieder.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die Tat geben können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

