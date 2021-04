Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Strom vom Abwasserwerk "angezapft".

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochmorgen (31.03.2021) und Freitagabend (02.04.2021) sind Unbekannte in das Abwasserwerk in der Straße "Wohlbrede" eingebrochen. Die Täter schnitten ein Loch in den Zaun und gelangten so auf das Gelände - vermutlich mit einer Schubkarre samt Tresor, Kabeltrommeln und Werkzeugen. Anschließend hebelten sie das Fenster zum Abwasserwerk auf, über das sie sich Zugang in den Innenraum verschafften. Hier schlossen die Täter die mitgebrachten Kabeltrommeln an eine Steckdose an und verlegten so Strom nach draußen, um dort mit ihrem Werkzeug den Tresor zu öffnen. Sie entfernten sich im Anschluss samt Inhalt des Tresors vom Tatort und ließen die genannten Gegenstände zurück. Zeugen wenden sich mit Hinweisen zur Tat bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

