Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Motorroller gestohlen und Unfall gebaut

Borken-WesekeBorken-Weseke (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein weiß-blauer Kymco-Motorroller gestohlen. Der Roller stand vor einem Mehrfamilienhaus an der Leitingsstiege in Weseke. Polizeibeamte entdeckten den unfallbeschädigten Motorroller im Bereich Weseker Straße/Engelands Esch. Der Täter war offenbar mit dem Roller gestürzt und hatte diesen zurück gelassen. Der Dieb könnte sich bei dem Sturz verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell