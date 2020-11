Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Kellerräume aufgebrochen

BocholtBocholt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 22.00 Uhr, bis Freitag, 11.00 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zum Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienwohnhauses an der Karolingerstraße und machte sich an sechs Kellertüren zu schaffen - in drei Fällen erfolgreich. Entwendet wurde aber nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

