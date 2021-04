Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Hochsitze für Jäger angegangen.

Lippe (ots)

In Billinghausen gingen bislang unbekannte Täter im März gleich zweimal Ansitzeinrichtungen für Jäger in einem privaten Waldstück an der Billinghauser Straße in Fahrtrichtung Stapelage an. Zwischen dem 8. und 10. März 2021 zerstörten die Täter einen Hochsitz vollständig, indem sie diesen einen Abhang hinunter stießen. Zwischen dem 22. und 23. März 2021 lösten und entwendeten Unbekannte an einem weiteren Hochsitz an der Billinghauser Straße oberhalb der Leiter Schrauben, die zur Sicherung der Leiter dienten. Sie hebelten gewaltsam die Riegel zur Kanzel auf, um sich unbefugt Zutritt zur Ansitzeinrichtung zu verschaffen. Die Täter durchwühlten den Innenbereich der Kanzel und brachen die Halterungen für die Fenster heraus. Auf die Sachbeschädigung wurde schließlich ein Jäger aufmerksam, als er den Hochsitz besteigen wollte und von der nicht mehr gesicherten Leiter herunter fiel. Glücklicherweise wurde der Mann bei dem Sturz nicht verletzt. In beiden Fällen der Sachbeschädigung entstand geringer Sachschaden. Die Suche nach den Tätern blieb bislang leider erfolglos. Daher bittet die Kriminalpolizei nun Zeugen, die etwas Auffälliges in diesem Waldstück beobachtet haben, unter der Rufnummer 05231 6090 um Hinweise.

Sachbeschädigungen an Hochsitzen für Jäger sind keine Einzelfälle. Immer wieder werden diese angegangen, um die waidgerechte Jagdausübung zu verhindern. Grundsätzlich gilt: Das Betreten von jagdlichen Ansitzeinrichtungen ist nach dem Landesforstgesetz NRW verboten. Die Polizei Lippe rät Jägern: Überprüfen Sie ihre Hochsitze zum Schutze ihrer eigenen Sicherheit stets vor dem Besteigen auf mögliche Beschädigungen, um nicht verletzt zu werden. Sollten Sie selbst betroffen sein, melden Sie Sachbeschädigungen an Ihrem Hochsitz der Polizei.

