Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Glätte führt zu Auffahrunfall (06.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen" gekommen. Eine 24-jährige VW Polo Fahrerin fuhr in Richtung Schwenningen und hielt an einem Kreisverkehr an. Eine ihr nachfolgende 24-jährige BMW-Fahrerin konnte auf glatter Fahrbahn nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 2.500 Euro.

