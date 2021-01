Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Herrenzimmern

Landkreis Rottweil) Von der Fahrbahn abgekommen (06.01.2021)

HerrenzimmernHerrenzimmern (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr in der Talhauser Straße ereignet hat. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr von Herrenzimmern in Richtung Talhausen. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mehrere Meter der Leitplanke. Die 24-Jährige sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

