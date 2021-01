Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Aufmerksamer Nachbar verhindert Wohnungsbrand (06.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein brennender Adventskranz am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in der Straße "An der Schelmengaß" nicht zu Schlimmerem geführt hat. Eine 29-jährige Frau zündete die Kerzen eines auf einem Holzstuhl stehenden Adventskranzes an und schlief auf dem Sofa ein. Sie bemerkte nicht, dass der Adventskranz Feuer fing und überhörte auch einen Feuermelder. Ein Wohnungsnachbar hörte den Alarm und klingelte solange an der Tür der Frau, bis sie schließlich aufwachte und ihm öffnete. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, mussten jedoch nicht mehr Eingreifen, da der Nachbar den Brand löschen konnte. Die Frau blieb unverletzt, kam aber vorsorglich in ein nahegelegenes Klinikum. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

