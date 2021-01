Polizeipräsidium Konstanz

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es Montagmittag gegen 13 Uhr in der Jägerstraße auf Höhe der Hausnummer 7 gekommen. Zeugen beobachteten, wie ein Autofahrer mit einem grauen 1er-BMW einen geparkten Toyota streifte und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden am Toyota in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die noch weitere Hinweise zum Unfall geben können, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

